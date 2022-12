Antrodoco, rissa tra giovanissimi in piazza: intervento dei carabinieri

RIETI - Babyrissa natalizia in piazza ad Antrodoco. Schiaffi, calci e pugni tra giovanissimi sotto gli occhi di passanti e avventori. Per placare i bollenti spiriti dei ragazzi, tutti tra i 12 e i 13 anni, è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Una rissa che ha coinvolto circa 10 ragazzini che si sono scontrati per futili motivi, probabilmente riconducibili a pregressi screzi scaturiti da rivalità legate ad attenzioni rivolte a delle coetanee. Una scena che ha lasciato di sasso le numerose persone presenti quando, nell'odierno pomeriggio di Natale proprio nella piazza centrale del paese, sono scattati prima insulti e spintoni per poi passare alle mani dando vita ad una violenta zuffa. Dopo la segnalazione è giunta sul posto una pattuglia dei militari dell'Arma che ha riportato l'ordine e la calma. Subito, trattandosi di minorenni, sono stati allertati i genitori poi giunti sul luogo e informati. Nessuno è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 nonostante le escoriazioni e le abrasioni riportate.