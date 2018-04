RIETI - E’ convocata per martedì 10 aprile alle ore 18 presso la Sala Sant’Agostino di Antrodoco una conferenza stampa aperta al pubblico per la presentazione del marchio DE.C.O. del Marrone Antrodocano e della cartellonistica stradale realizzata grazie alla collaborazione tra Camera di Commercio di Rieti ed quattro Comuni in cui viene prodotto il Marrone Antrodocano (Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo e Micigliano) con il contributo del Fondo di Solidarietà per il terremoto del centro Italia.

Il marchio De.C.O., nato sotto la regia della Camera di Commercio di Rieti nell’ambito della sua funzione di tutela della fede pubblica, si inserisce nell’ambito dell’intenso impegno rivolto dall’Ente alla promozione dei prodotti di qualità del nostro territorio.

Nel corso dell’evento, che rientra nel calendario promozionale del progetto camerale PromoRieti cofinanziato da Unioncamere Lazio, interverranno i rappresentanti di Camera di Commercio di Rieti, dei Comuni di Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo e Micigliano e della Cooperativa Velinia, che raggruppa la maggior parte dei produttori del Marrone Antrodocano dell’area.

Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48



