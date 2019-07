© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nasce il marchio d'area delle imprese di Antrodoco. L’idea nata a ottobre dello scorso anno in occasione dell’evento “Il Salotto dello shopping Autunnale”.Le imprese di Antrodoco, che hanno da sempre una vocazione commerciale importantissima (ci sono circa 104 attività commerciali ed artigianali e un bacino di utenza che proviene dai comuni limitrofi anche per la sua posizione sul crocevia della Salaria) oltre che una tradizione enogastromica e tipicità di prodotti locali, attraverso la nascita del marchio e l’installazione dei cartelli in tutto il centro storico hanno voluto fortemente valorizzare e promuovere quegli aspetti che costituiscono le tipicità e i "tesori" del loro Comune.Fondamentale è stato anche il supporto del Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese Cat Confcommercio Scarl presieduto da Riccardo Guerci che ha messo a disposizione il centro per la realizzazione della cartellonistica.