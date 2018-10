RIETI - Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, arriverà domenica 21 ottobre in provincia di Rieti per una visita a Rieti e ad Amatrice e "per sostenere l'economia e i progetti culturali e sportivi di questo territorio - spiega una nota. - Toccare con mano, sul posto, la gestione del dopo-terremoto e salutare tutti i finalisti del Campionato Mondiale di Pesca Sportiva in corso al Lago di Scandarello. Ma ci sarà anche un'appendice molto politica".



"Il presidente Tajani - ha osservato il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Grassi - terrà anche una conferenza stampa alle 10.30 di domenica 21 ottobre presso la sala consiliare del Comune di Rieti a sostegno della candidatura a presidente della provincia di Mariano Calisse. Il 31 ottobre si voterà, infatti, per questo ente di secondo livello". © RIPRODUZIONE RISERVATA