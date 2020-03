Ultimo aggiornamento: 13:33

RIETI - Antonio Ferraro, coordinatore di Cittadinanzaattiva di Rieti, è stato assolto questa mattina con formula piena dalla Corte di Appello di Roma che ha annullato la condanna inflitta dal tribunale in primo grado per circonvenzione di incapace. La storia si riferiva al periodo in cui Ferraro si era prestato ad aiutare e sostenere un pensionato, già coinvolto nella vicenda del tentato omicidio della moglie, in un periodo di difficoltà. Per questo l'aveva accolto in casa, ma secondo la denuncia dei familiari, il coordinatore avrebbe approfittato della debolezza dell'anziano per farsi intestare una polizza assicurativa, accusa sempre respinta da Ferraro, in questo sostenuto dall'associazione. Questa mattina, accogliendo le tesi degli avvocati difensori Domenico Orsini e Federico Fiocco, i giudici di appello hanno riformato la condanna mandando assolto l'imputato. Dal deposito delle motivazioni si capiranno le ragioni dell'assoluzione.