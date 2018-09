di Alessandra Lancia

RIETI - Via la Cascioli da qui a 15 giorni, la giunta resta senza assessore al Bilancio. Che succede? «Niente – minimizza il sindaco Antonio Cicchetti – non ci sarà nessun terremoto e se non mangerò il panettone sarà solo perché mi sono messo a dieta». Però perdere l’assessore al Bilancio dopo solo un anno di mandato non è il massimo della salute. Politica, s’intende: «La Cascioli è uscita amorevolmente, né ci saranno altri scossoni –...