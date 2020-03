RIETI - Maxioperazione "Angelo Nero" antidroga della Squadra Mobile, arresti domiciliari per cinque.



L'operazione, dello scorso 11 febbraio, aveva portato a 23 arresti, di cui 22 nigeriani e un camerunense.

Per cinque di loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.



