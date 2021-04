Anpi Rieti: «A Torano l'amministrazione ha sostituito l'insegna stradale che indicava la via dedicata a Sandro Pertini»

RIETI - «Qualche giorno fa gli iscritti anpi di Torano aderendo all'iniziativa dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, denominata "STRADE DI LIBERAZIONE" avevano deciso di portare un fiore in via Sandro Pertini e , l'evento veniva inserito nel programma del manifesto Provinciale ANPI e pubblicizzato ampiamente su tutta la stampa locale e sui social», si legge nella nota dell'Anpi Rieti.

«Che succede , l'amministrazione Comunale , faceva sostituire nei giorni scorsi , con una decisione a dir poco discutibile ,l'insegna stradale che indicava la via intitolata a Sandro Pertini sostituendola con la targa dedicata a Nazario Sauro. Non sarà questo gesto a cancellare la storia della Nostra Repubblica Democratica e Antifascista e del nostro Partigiano già Presidente della Repubblica Sandro Pertini ,che è stato ed è ancora il più amato degli iItaliani».

«Non conosco ,ma "capisco" i motivi di questo repentino cambiamento della toponomastica, (sicuramente sotto il profilo amministrativo sarà tutto ineccepibile ) ma la scelta è assolutamente non accettabile e sono del tutto fuori luogo le modalità di tempo di questo intervento».

«Se proprio si doveva cambiare la toponomastica e cancellare via Sandro Pertini, si poteva almeno attendere per delicatezza istituzionale il 26 aprile , considerando che mancano solo tre giorni al 25 aprile (e se qualcuno non lo ricorda è la festa della liberazione dell'italia dal nazifascismo)».

