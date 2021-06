L'Anpi Rieti ricorda Cleonice Tomassetti, uccisa 77 anni fa dai nazisti insieme a 42 partigiani

RIETI - Domani l’Anpi di Rieti, in occasione della ricorrenza del 77° anno dell’uccisione della partigiana Cleonice Tomassetti (Verbania, 20 giugno 1944) ,nata a Capradosso di Petrella Salto, uccisa dai nazisti insieme a 42 partigiani, alle 10,30 si recherà a rendere omaggio alla stessa, in Piazza a Capradosso ove vi è una lapide in suo ricordo