Rieti, è scomparsa Anna Torda

RIETI - Ritrovata senza vita all'interno del suo appartamento nel centro storico di Rieti, la 58enne Anna Torda. Un decesso dovuto - da un sommario accertamento - a cause naturali, un improvviso malore che potrebbe essere risultato fatale per la donna. Il rinvenimento da parte delle forze dell'ordine è avvenuto nella serata di ieri. Una notizia che in poche ore ha fatto il giro della città con messaggi di dolore e cordoglio via social.