Rieti, è scomparsa Anita Lamb, docente e candidata sindaco nel 1994

RIETI - Nella giornata di ieri è morta Anita Lamb, insegnante e donna impegnata politicamente nella sua Rieti dove nella giornata odierna, giovedì, si terranno i funerali alle ore 11. Anita Lamb, docente di Storia e Filosofia aveva iniziato la sua carriera di insegnante in Sabina, a Poggio Mirteto già alla metà degli anni ’70. Aveva insegnato per diversi anni al Liceo Scientifico "Gregorio da Catino" prima di essere trasferita al Liceo Classico "Terenzio Varrone" di Rieti.

E’ stata candidata sindaco a Rieti nel 1994 con Rifondazione Comunista e venne eletta come consigliere di opposizione. Il mondo della cultura e della politica la ricorda come una donna colta ed intelligente. Molto conosciuta sia in Sabina che nel capoluogo sui social da Poggio Mirteto a Rieti si moltiplicano in queste ore i ricordi di studenti, colleghi e politici.

I ricordi

“Apprendo della scomparsa di Anita Lamb. Era una donna intelligente e colta. Sono davvero addolorato” il ricordo di Roberto Lorenzetti.

L’ex sindaco Simone Petrangeli ha scritto “Ciao Anita, resterai per sempre nel nostro cuore e nei nostri ideali”.

L’ex presidente del consiglio comunale Gian Piero Marroni la ricorda così “Ho appreso della scomparsa della Professoressa Anita Lamb che ho avuto il piacere di conoscere nel lontano 1994, sui banchi del Consiglio Comunale in cui molto giovane allora entravo. La ricordo come una donna di grande cultura e forte sensibilità sociale”.

I funerali si terranno questa mattina alle 11 nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa (nella foto), nel quartiere Micioccoli.