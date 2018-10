RIETI - Una raccolta speciale per gli amici a quattro zampe in vista dell’inverno e del freddo.



Nella giornata di domani, sabato 13 ottobre, l’Associazione Gli Amici di fiocco, insieme al Supermercato per i Piccoli Animali organizzano una « raccolta di cibo e coperte in preparazione dell’inverno, da destinare a tutti gli animaletti più bisognosi». La raccolta, aperta a tutti, si svolgerà domani, in via Salaria per L’Aquila, all’altezza del civico 33, a Santa Rufina di fianco al punto vendita Brico. Coloro che vogliono donare una coperta o del cibo per gli animali troveranno i componenti dell’Associazione domani mattina dalle 10 alle 13 e poi nel pomeriggio, tra le 16 e le 19. © RIPRODUZIONE RISERVATA