Anima Reatina, a poche settimane dalla presentazione, si posiziona con successo tra le novità del turismo

RIETI - «C’è voglia di viaggiare, di muoversi, incontrarsi. Nonostante le notizie allarmanti che arrivano dal mondo, le persone non rinunciano a programmare vacanze, gite fuori porta. Lo dicono i dati e lo conferma il successo della Ttg Expo che alla sua sessantesima edizione ha messo in campo il tema dell’Utopia, ovvero la capacità di affrontare le sfide imposte dalla contemporaneità».

Una sfida ben accolta da Anima Reatina, il nuovo brand turistico del reatino che punta a far conoscere il patrimonio ricco di storia, arte, tradizioni, spiritualità, e il territorio dominato dal Massiccio del Terminillo, che sovrasta la città di Rieti.

A soli sei mesi dall’avvio operativo dei lavori, Anima Reatina ha conquistato una visibilità importante e un riconoscimento unanime che colloca il brand tra le novità importanti del turismo laziale e del centro Italia.

«Progettare un prodotto turistico più flessibile dal punto di vista strutturale, commerciale, narrativo, iconografico non è più una scelta ma una necessità ed è quello che stiamo facendo», ha spiegato Diego Di Paolo, Destination manager, durante la fiera di Rimini. Insieme al Presidente Gianluca Gizzi, hanno presentato – all’interno dello stand Roma Capitale e Regione Lazio e dinnanzi a un nutrito pubblico di tour operators, dirigenti regionali e giornalisti – le attività in programma per le prossime settimane e quanto già fatto finora.

Gizzi, dal suo canto, ha sottolineato l’importanza delle interazioni con i social, non solo luoghi virtuali di riferimento per conoscere la destinazione, ma anche base per creare un viaggio su misura.

«Ogni cittadino dei nostri territori dovrebbe seguire ed interagire con le nostre vetrine digitali, diffondendo immagini e testi quanto più possibile fuori dalla nostra provincia. Un modo per diventare tutti promotori del nostro turismo», ha rimarcato.

Del resto i numeri evidenziano come il turista si lasci condizionare da quanto visto sui social network.

Il video istituzionale del lancio di Anima Reatina ha raggiunto (solo su Facebook) la strabiliante cifra di 350.000 riproduzioni in pochi giorni.

E la pagina Anima Reatina sta crescendo anche su Instagram.

Nelle ultime settimane è stata completata anche la versione in inglese del sito www.animareatina.it ed il caricamento di sette pillole video ad uso social network che vanno ad aggiungersi al primo video, istituzionale. Immagini emozionali che svelano l’anima e il cuore del progetto e lasciano assaporare la bellezza dei borghi.

A livello comunicativo, Anima Reatina si sta muovendo su più fronti, dalla campagna pubblicitaria con cartellonistica stradale che ha letteralmente invaso i tratti urbani di alcune consolari in uscita ed entrata da Roma, all’attività di ufficio stampa che punta a far conoscere ai media nazionali questa nuova realtà e forma di turismo.

E proprio su quest’ultimo fronte, è stato organizzato – nel primo fine settimana di ottobre – un press blog tour nelle terre di Anima Reatina. Presenti una decina di esperti di viaggio tra giornalisti, influencer, blogger e content creators digitali, attentamente selezionati. «Il risultato – dice Diego Di Paolo - è stato pari alle aspettative: incredula sorpresa e meraviglia da parte di professionisti della comunicazione che non immaginavano la presenza di tanti tesori nascosti. Ripeteremo l’esperienza in primavera con un secondo press blog tour. Nel mentre contiamo anche e soprattutto sulla presa di coscienza delle istituzioni e dell’imprenditoria locale per dare una spinta decisiva ad Anima Reatina».

«C’è soddisfazione da parte dei componenti del Consiglio della DMO Restart Turismo Rieti e da parte dei soci. Apriremo alla partecipazione di nuovi soci perché abbiamo ricevuto numerosissime richieste», conclude Gizzi.

Per tutti gli approfondimenti: www.animareatina.it