Nuovi soci per Anima Reatina: «Premio al lavoro svolto»

RIETI - Cresce la compagine di imprenditori e associazioni all'interno dell'Associazione Restart Turismo Rieti e cresce, così, la potenzialità di promozione del brand territoriale Anima Reatina. Numerose le nuove richieste di adesione pervenute nel termine stabilito del 15 marzo. Entrano a far parte del progetto tanti imprenditori di eccellenza e due Associazioni che portano in Restart Turismo due eventi fondamentali per la promozione del territorio: la Fiera Mondiale del Peperoncino e l'Automobil Club RIeti , con la Coppa Carotti.



«Le tante richieste di adesione ci riempiono di orgoglio - dichiara il presidente di Restart Turismo Rieti, Gianluca Gizzi - sono il segno tangibile che il progetto interessa il territorio anche in prospettiva futura. E' il premio per il grande lavoro svolto finora nella promozione e divulgazione delle bellezze della nostra area. E non ci fermiamo certo qui».



Prosegue, infatti, il programma prestabilito per la promozione turistica; il brand Anima Reatina è in questo mese di marzo presente su alcune delle strade consolari romane; l'ultima in ordine di tempo, dal 14 al 28 marzo, è la Salaria con ben 20 cartelloni di grande impatto visivo.



E' in avanzato stato di organizzazione il prossimo press-blog tour con professionisti del giornalismo turistico nazionale, e il 24 marzo Anima Reatina sarà protagonista di una presentazione incentrata su Cammini ed Itinerari presso lo stand della Regione Lazio alla fiera "Fa' la cosa Giusta" la fiera della sostenibilità e dello slow living di Milano.

La mail per eventuali contatti è restart.turismo@gmail.com"