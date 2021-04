Staffetta del cuore, da Rieti a Milano in moto per una parrucca oncologica

RIETI - Sottoscritto in occasione della Giornata mondiale contro il cancro ( il 4 febbraio), l'accordo tra ALCLI e AIM (Angeli in moto) sta continuando a dare buoni frutti.



Dopo la consegna a domicilio delle UOVA pasquali dell'ALCLI, nella seconda Pasqua in pandemia, gli Angeli in moto della sezione Rieti, attivata da Fiorenzo Francioli, hanno consegnato a casa delle pazienti, le parrucche del Progetto Alessandra.



La sinergia diventa sempre più efficace tanto da attraversare tutta l'Italia. Il prossimo 3 maggio partirà infatti da Rieti alle ore 16.30 dalla Casa di Accoglienza dell'ALCLI, la parrucca ( realizzata con le più innovative tecniche tedesche) che tappa dopo tappa arriverà a Milano il 7 maggio direttamente nelle mani della paziente oncologica che ne ha fatto richiesta.

Tutto questo è stato possibile grazie ad una rete capillare solidale creata dall'AIM, presente in oltre 60 province italiane, una diffusione nazionale fortemente voluta dalla Presidente Maria Sara Feliciangeli e grazie all'ALCLI che con il Progetto Alessandra ha realizzato un servizio gratuito di distribuzione parrucche dal respiro nazionale con l'impegno del marito di Alessandra, Marco Rosati e degli stessi volontari dell'associazione che hanno accolto il sogno della giovane Alessandra Spadoni scomparsa nel 2016 in seguito ad un cancro alla mammella.



Il Progetto Alessandra, che non si è mai interrotto durante la pandemia, per ragioni di maggior sicurezza, ha affidato la consegna delle parrucche ai volontari dell'AIM sezione di Rieti guidati da Fiorenzo Francioli –Dopo aver stretto collaborazioni sul territorio nazionale con associazioni storiche come l'AISM ( associazione italiana sclerosi multipla), sono molto soddisfatto di aver proposto il servizio gratuito di trasporto in moto all'ALCLI che ha una lunga esperienza nel volontariato oncologico e siamo felici di aver attivato questa staffetta del cuore che porterà una splendida parrucca ad un malata oncologica che ci aspetta a Milano. Un grazie a tutti gli Angeli in moto delle varie sezioni territoriali che si alterneranno in questa avventura umana”.



La staffetta del cuore attraverso le varie sezioni territoriali di AIM (Rieti-Perugia- Cesena- Modena- Cremona- Parma – Milano) porterà il plico ad una malata oncologica che avendo sentito parlare del Progetto Alessandra, si è messa in contatto con i volontari dell'ALCLI, per poter usufruire del servizio gratuito.



«Il bene non può essere fermato né dalla pandemia, né dalle distanze – ha sottolineato la Presidente dell'ALCLI, Santina Proietti - In 34 anni di attività dell'associazione abbiamo percorso migliaia di km a bordo dei nostri pulmini per trasportare gratuitamente i malati in ogni ospedale o struttura sanitaria nella nostra regione e in ogni parte d'Italia dove si è stato necessario. Oggi abbiamo anche gli Angeli in moto, volontari straordinari che in un momento così difficile, ci hanno consentito di essere utili a tutti i malati, nel rispetto delle normative anti Covid. Ancora un ringraziamento speciale a Fiorenzo e Sara e un saluto profondo alla nostra cara paziente che potrà utilizzare una nuovissima parrucca, perché come era nelle intenzioni del Progetto Alessandra, ogni donna può e deve riappropriarsi, anche nella malattia, della propria femminilità».



Il vice Presidente Emilio Garofani alla vigilia della staffetta del cuore ha ribadito l'importanza di creare una rete tra associazioni di volontariato - che fa crescere e migliorare l'impresa del bene - ha dichiarato.

Entrambe le associazioni sono attive 365 giorni l'anno e potranno essere un aiuto concreto a coloro che ne avranno maggiormente bisogno.



Gruppo solidale ALCLI-AIM: per l'ALCLI le volontarie Roberta Giovannelli e Francesca Ulizio e per l'associazione Angeli in Moto: i volontari Maria Sara Feliciangeli ( Presidente AIM), Floriano Caprio ( vice Presidente AIM), Fiorenzo Francioli ( Presidente sezione reatina AIM).

Tabella di marcia - Staffetta del Cuore

prima tappa

lunedì 3 maggio Rieti/Perugia.

AiM Rieti preleva il plico in sede ALCLI e successivamente arriva a Perugia per consegna ad AiM Perugia

seconda tappa

martedì 4 maggio Perugia/Cesena. AiM Perugia consegna il plico ad AiM Cesena

terza tappa

mercoledì 5 maggio Cesena/Modena. AiM Cesena consegna il plico ad AiM Modena

quarta tappa

giovedì 6 maggio Modena/Cremona. Disponibilità Parma a dare una mano AiM Modena consegna il plico ad AiM Cremona

quinta tappa

venerdì 7 maggio Cremona/Milano. AiM Cremona consegna il plico ad AiM Milano, poi Milano consegnerà il plico all'indirizzo del destinatario finale



© RIPRODUZIONE RISERVATA