RIETI - Il coordinatore cittadino Gianluca Coppo ed il coordinatore provinciale della Lega annunciano ufficialmente l’ingresso del Consigliere Comunale Angela Di Marco nel gruppo della Lega.

La consigliera Di Marco afferma «Sono stata insieme a Gianluca Coppo, ed altri, una leghista della prima ora, il percorso poi si interruppe a causa di ingressi nella Lega un po’ ingombranti sempre a caccia di isolati protagonismi. Ora che vedo un partito diverso, partecipativo, plurale e soprattutto attento ai bisogni dei cittadini, posso dire con soddisfazione di essere ritornata nella mia casa naturale».

Il Coordinatore cittadino, esprime grande gioia per l’ingresso di Angela, per la stima cresciuta in tanti anni di amicizia e di condivisione di percorsi politici e di battaglie comuni che hanno segnato un’esperienza umana di sogni e passioni. Mattei, oltre a dare il benvenuto alla nuova arrivata nel gruppo comunale della Lega al Comune di Rieti, sottolinea come «questo partito ormai non sia solo il primo partito in termini di consenso nel comune di Rieti e all’interno della provincia, oggi la Lega in termini di donne e uomini costituisce sempre di più un corpo sociale innovativo partecipativo, dove tutto si misura in termini di progetto, di percorso e di risultati».

«Il nostro impegno politico - afferma ancora Mattei - deve essere rivolto al domani al futuro, finito il lockdown per il Covid, dobbiamo tener ben presente che la nuova fase che sta per iniziare sarà la stagione dei doveri e dei sacrifici per tutti, e noi dobbiamo essere pronti a promuovere iniziative di sostegno, per riprendere un nuovo percorso di sviluppo per la città e per la nostra provincia. In questi giorni, insieme al Presidente della provincia, ai sindaci e agli amministratori siamo impegnati ad analizzare e valutare la bozza di bilancio previsionale della Regione Lazio per proporre modifiche e/o implementazioni di quelle norme e misure che possono rappresentare un volano di sviluppo del territorio, e soprattutto dobbiamo dire ai nostri amministratori regionali, sempre distratti nei nostri confronti, che Rieti è nel Lazio e che faremo con il nostro partito tutte le battaglie necessarie per ridare dignità alla nostra gente».

«Avevamo in cantiere - prosegue Mattei - iniziative da realizzare attraverso convegni con operatori locali ed esperti, in particolare sul tema della sanità, la clinicizzazione dell’ospedale di Rieti, un nuovo modello di medicina territoriale per la gestione delle cronicità, visto anche la nostra condizione geografica ed a fronte di una popolazione che ha una età media sempre più elevata. Attenzione anche al Turismo e sviluppo economico, anche in questo caso prendendo in prestito idee e specialisti di realtà simili alle nostre e che hanno segnato grandi successi. L’estate che sta per arrivare sarà diversa, probabilmente, rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino ad ora pertanto dobbiamo pensare ad essere rapidi a raccogliere il valore che potrebbe creare il cd Turismo di prossimità, un modo di viaggiare che ci condurrà verso mete vicine a casa e, possibilmente, poco affollate. Noi abbiamo vicino il più grande mercato umano del paese, Roma, potremmo essere in pole position, quindi, i nostri meravigliosi borghi che costellano il territorio provinciale potrebbero essere la leva di un nuovo modello di sviluppo. L’ambiente doveva essere per noi della Lega Reatina altro tema da approfondire e analizzare per realizzare una proposta politica costruita non solo sui vincoli ma sulle opportunità».

«L’ingresso di Angela in questo momento è il segnale importante, noi ci siamo, vogliamo essere sempre di più e rimboccarci le maniche, vogliamo essere di stimolo e di azione, aperti al confronto ed al miglioramento continuo della proposta politica collaborando con tutte le forze sociali, politiche ed economiche della provincia.

Mi è gradito infine - conclude Mattei - riportare il piacere del nostro Coordinatore regionale On. Francesco Zicchieri al ritorno della cara Angela Di Marco».

Ultimo aggiornamento: 10:23

