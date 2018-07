di Lorenzo Bufalino

RIETI - Conto alla rovescia per l’inizio dei campionati Europei assoluti di atletica leggera. Berlino sarà la capitale della grande atletica dal 6 al 12 agosto, e l’Olympiastadion il palcoscenico. Gli 89 atleti convocati dal DT Elio Locatelli sono in raduno nei vari centri federali con il centro di preparazione Olimpica di Formia invaso dal settore velocità e salti. Nella velocità ritroviamo in maglia azzurra il reatino Andrew Howe, autore di una stagione estiva all’insegna della rincorsa al campionato Europeo.



Dopo la decisione con il suo allenatore Fabrizio Donato, in gara anche lui a Berlino nel salto triplo, di dedicarsi ai 200 metri nella stagione dell’Europeo, il “figliol prodigo” Howe ha aperto i battenti a Rieti con un’ottima gara chiusa a 20.73 corsa e gestita da grande interprete. Dopo l’esordio che aveva fatto tanto ben sperare sia Howe, che dichiarò subito il suo obiettivo di correre verso Berlino, che tutto il movimento dell’atletica Italiana, un ribasso delle prestazioni che l’hanno visto sempre correre intorno ai 20.70 che purtroppo non avrebbero dato il pass per gli Europei.



Nel mezzo l’inizio di collaborazione con Roberto Bonomi che hanno visto Howe allenarsi sotto gli occhi del tecnico reatino con esperienza decennale nel settore della velocità Italiana. Il 24 giugno il talento nato negli Stati Uniti aiutava la sua squadra, L’Atletica Studentesca Milardi, a vincere il suo secondo titolo di squadra assoluto grazie alla vittoria nei 200 con 20.68. Da lì la svolta e quella matta voglia di centrare l’Europeo in Germania ottenuto nella pista di casa in occasione dei campionati regionali assoluti. Nell’occasione Howe ha corso in 20.47, sotto il 20.50 richiesto dalla federazione e miglior suo tempo sulla distanza dal 2011. A Berlino sarà difficilissimo l’accesso in finale con più alla portata l’accesso alle semifinali. I migliori tempi stagionali vedono come grande favorito il campione mondiale di Londra 2017 Ramil Guliyev, il Turco di origine Azera capace in stagione di correre più volte sotto il muro dei 20”.

