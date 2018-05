di Lorenzo Bufalino

RIETI - Settimane importanti per l’atletica Italiana che vede l’inizio delle competizioni clou dell’anno come i campionati Italiani di categoria e di prove multiple. Con loro iniziano anche i meeting del “progetto meeting” della federazione Italiana di Atletica Leggera che punta a far partecipare i migliori atleti d’Italia. Tra questi c’è il meeting di Savona in programma nel tardo pomeriggio di oggi e che vedrà un ottimo parterre di atleti anche di livello internazionale.



Al meeting parteciperà anche il reatino dell’Aereonautica Andrew Howe che dopo l’esordio stagionale a Rieti poche settimane fa, è pronto a migliorare i suoi tempi sui 200 metri. All’esordio al Guidobaldi la medaglia di argento ai mondiali di Osaka nel lungo aveva fatto fermare il cronometro a 20.73, buon tempo per l’esordio che soddisfaceva sia Andrew che il suo allenatore Fabrizio Donato. Dopo quella gara aveva già in mente l’obiettivo di correre in 20.50, minimo per gli Europei di Berlino, che sarà anche l’obiettivo della sua gara odierna.



Con Howe ci saranno anche altri due atleti reatini e altri due della Studentesca Milardi. In quota reatini è iscritto il “gigante di Contigliano” Sebastiano Bianchetti (Polizia) che appena tornato dall’esperienza al meeting di Osaka in Giappone dove si è piazzato in terza posizione, a Savona rincomincia la sua lotta con il muro dei 20 metri. Giulia Latini (Carabinieri) ha iniziato bene l’anno nei 100 ostacoli a Rieti e a Savona vuole migliorare il proprio personale come anche Luca Trgovcevic della Studentesca nei 110 ostacoli e Gabriele Chilà nel salto in lungo

