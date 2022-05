Il tennista reatino Andrea Zamurri si conferma giocatore dell'anno negli USA

RIETI - Continua a gonfie vele il percorso del tennista reatino Andrea Zamurri negli Usa. Anche per la stagione 2022 il 23enne è risultato Men’s Tennis Player of the Year, bissando il risultato ottenuto anche lo scorso anno. Il giusto riconoscimento per un’annata stellare, che ha visto Zamurri subire una sola sconfitta, confermandosi il miglior giocatore della sua lega, una delle 8 che compongono la seconda divisione.

Una soddisfazione per Zamurri e per tutti i Bearcats, squadra connessa alla North West Missouri University e in cui Zamurri si è distinto tanto da arrivare ad occupare la 12esima posizione nel ranking generale, che comprende oltre 500 tennisti.



Una buona iniezione di fiducia per il reatino, deciso a continuare il suo percorso negli Stati Uniti: «Il riconoscimento di quest’anno mi ha consentito di ottenere un lavoro come coach a Stanford – racconta – è un’occasione importante che mi permetterà di crescere».

Scorre regolarmente anche il percorso universitario per Zamurri, ormai all’ultimo anno di Business Management nell’università americana e deciso a rimanere nel panorama tennistico a stelle e strisce.