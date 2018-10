© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Andea Salini, chitarrista e cantautore reatino, accompagnato dal bassista Daniele Signorino, si esibirà in “Acoustic live” il 20 ottobre durante il Soul Dinner Event al Ten!Club di Trnava in Slovacchia.Salini, già ai tempi del cd “Maestrale” si era esibito all’estero, due volte anche a Londra, in locali storici come “The Fiddler’s Elbow”. Nello stesso periodo si esibì dal vivo due volte anche in Slovacchia, sempre Trnava, una delle quali nella principale emittente radiofonica Radio Bunker.A distanza di alcuni anni, Salini ha una nuova opportunità per promuovere anche all'estero il suo ultimo lavoro “Lampo Gamma” dopo aver riscosso in Italia un notevole successo di pubblico e critica, che ha recensito quest’ultimo album come uno dei migliori dischi indipendenti del 2017(tutte le recensioni di “Lampo Gamma” su http://www.andreasalini.com/recensioniinterviste/ ).Andrea Salini continuerà a promuovere la sua ultima fatica artistica su tutto il territorio nazionale .Uno dei prossimi appuntamenti del Lampo Gamma Tour sarà proprio in casa.Sabato 17 novembre, a Rieti nel nuovissimo locale Palladio.