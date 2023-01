Andrea Salini Band Condivisa sabato al Teatro Flavio Vespasiano

RIETI - Nuovo concerto per la Andrea Salini Band Condivisa (https://www.andreasalini.com/2022/06/27/andrea-salini-band-condivisa/ ) che si esibirà sabato 14 gennaio alle 20.30 al Teatro Flavio Vespasiano. Sarà la terza esibizione della Andrea Salini Band Condivisa, dopo i concerti di Roma ed Avezzano. Saranno molti gli artisti, nazionali ed internazionali che si esibiranno.

Hanno aderito e parteciperanno: THE GANG (MARINO e SANDRO SEVERINI), INMA SERRANO, ANDREA BRAIDO, JOHN MACALUSO, FABIO VERDINI, SILVIA LEONETTI, GERRY DUNI, ANDREA RA, JAMES RIO , DIEGO GARBUGLIA, DANIELE SIGNORINO, FRANCESCO MARIANETTI, DOMENICO DI GIROLAMO, FABIO PESTILLI, EROS CATTARIN, FABIO ROSSETTI, ARMANDO PENDENZA , ANDREA GIACONI, ALESSANDRO GABRIELI

La ANDREA SALINI Shared Band, oltre ad avere lo scopo di dare continuità alla persona ( ai suoi valori e principi) ed all’opera artistica musicale di ANDREA SALINI, IL LUPO DEL ROCK , avrà l’ulteriore obiettivo, di raccogliere fondi che saranno destinati a finanziare progetti di contrasto alla SOFFERENZA e per garantire diritti umani primari ed universali. Tra i promotori di questa iniziativa, l’Associazione ONLUS LA LOKOMOTIVA, fondata nel 2003 da ANDREA SALINI, della quale era presidente. LA LOKOMOTIVA per l’occasione ha ideato il progetto “ARTE e MUSICA per DIRITTI e DIGNITA’” ( tutte le info sul sito: www.lalokomotiva.it)

Per info :

sito www.andreasalini.com

fb ANDREA SALINI IL LUPO DEL ROCK (pagina artista)

instagram ANDREA SALINI IL LUPO DEL ROCK

email bandcondivisa@andreasalini.com

sito www.lalokomotiva.it

Per organizzare un live e per sostenere la ANDREA SALINI BAND CONDIVISA:

tel: 347 82 86 727 (Marco)