di Andrea Giannini

RIETI - Andrea Pezzotti, tanti gli anni tra i pali sempre in Promozione e quel ruolo da terzo portiere nella parentesi al Rieti che non gli ha permesso di esordire in categorie superiori. Capacità di caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti difficili, al pari di quella di fare gruppo aiutando i più giovani. Insomma un vero leader che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra, ma mai contro perché il classe '90 è uno dei portieri più affermati a livello regionale, con ancora tanta voglia di stupire.



Dove e come è iniziata la sua carriera calcistica?

«Dopo aver fatto tutto il settore giovanile con il Rieti, ho esordito tra i senior con il Poggio Catino in Promozione, avevo 17 anni ed è stata un esperienza che ricordo con piacere. La stagione successiva all’Alba Sant’Elia dove sono stato un anno prima di andare in prestito dal Rieti alla Sabina. Tornato dal prestito sono stato per un anno al Centro Italia. Dalla stagione 2013/14 a quella 2016/ 17 ho diveso la porta della Spes Poggio Fidoni. Mentre nell’ultima stagione sono passato al Cantalice dove ho incontrato persone e ambiente ottimi».



Il suo ricordo più brutto?

«Sicuramente la rottura di un dito. Quell’anno ero alla Spes Poggio Fidoni. Mi sono dovuto operare e stare fermo per ben 4 mesi».



Quello più bello?

«Di ricordi importanti ne ho tantissimi ma voglio ricordare in particolare una parata tra le tante. In finale di coppa Italia, quella famosa contro il Sermoneta, difendevo i pali del Centro Italia di Franco Tempesta (che saluto e abbraccio con affetto). Quella parata negli ultimi minuti di gara ci ha permesso di andare ai supplementari e vincere quella stupenda partita».



Quali sono i giocatori più forti con cui si è potuto confrontare?

«Oltre a mio fratello (Marco, ex Rieti e Samb), e non sono di parte, è stato Emanuele Cianetti. Con lui ho vinto tre trofei, uno al Centro Italia e due a Poggio Fidoni. L’ho ritrovato a Cantalice e lo considero veramente un giocatore di un’altra categoria».



Cosa pensa degli under?

«Posso dire che i ragazzi di oggi non mostrano tutta quella passione e voglia agli allenatori, in più qualcuno di loro si sente già giocatore quindi si rifiuta di ascoltare anche i più anziani o meglio, più esperti, che vogliono dare loro dei consigli per farli crescere. Prima era tutto diverso».



Cosa pensa di Cantalice?

«Come società può migliorare, ma tanti giocatori vorrebbero indossare questa maglia anche solo per le strutture, invidiate da tutti. Non penso che campi così si trovino spesso in queste categorie».



A quale giocatore si ispira?

«Da piccolo ad Angelo Peruzzi. Per me è stato il più forte di tutti, ma nel calcio di oggi mi ispiro, o meglio ispiravo, dato il suo ritiro, a Julio Cesar, sia per l’esplosività che è una caratteristica che mi appartiene, sia perché sono tifoso dell’Inter. Impossibile non amare il portiere del triplete».



Dove andrà a giocare nella prossima stagione?

«Rimarrò a Cantalice, mi sono trovato bene con i compagni, con il mister, con la società, quindi perché andarmene».

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA