RIETI - Acque reflue industriali scaricate in quantità eccessiva nelle reti fognarie e senza le necessarie autorizzazioni da parte del Comune: nuovo processo in Corte di Appello per Andrea Ferroni, presidente del Consorzio industriale Rieti-Cittaducale, condannato nelle scorse settimane in tribunale a cinque mesi di arresto e tremila euro di ammenda per aver violato le norme del codice ambientale, dopo il ricorso presentato dal collegio difensivo contro la sentenza emessa dal giudice monocratico di Rieti, Ilaria Auricchio. Decisione...