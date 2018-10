UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE – FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Si chiude la seconda giornata dei campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale – fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Nella categoria provinciale under 15, concedono il bis di vittorie Cantalice e Casali Poggio Nativo; nella categoria regionale dell’Under 14, seconda sconfitta in due gare per il Rieti di mister Valentini; infine, nella categoria provinciale romana Under 14, sconfitte per Sporting Rieti e Cantalice.Vittoria di misura del Cantalice contro il Sporting Rieti: al termine del match è 5-0 per i padroni di casa, che vanno a segno con Battisti, Colasanti, Dionisi, Manelli e Raganella. Cantalice rimane, quindi, a punteggio pieno in classifica.Sei punti nelle prime due gare anche per Casali Poggio Nativo, che, in trasferta, asfalta 11-0 la Brictense. Per gli ospiti, sono ben 6 i gol messi a segno da Marinaj Kledi (2006) più la tripletta di Ceccarelli (2005) e la doppietta di Monaco (2004).Arriva la prima vittoria dello Sport Selci: contro gli ospiti de La Sabina finisce 4-1. Per la squadra di casa, reti di Antonini, Piras, Angeletti e Valentini. La Sabina segna il suo unico gol con Nardi.Si conclude con un pareggio per 3-3 la sfida tra Pro Calcio Studentesca e Poggio Moiano. Per la Pro Calcio, oltre ad un autogol, segnano Feliziani e Nobile.Brutta sconfitta per la Maglianese, che cade in casa per 6-0 contro il Real Monterotondo. Con questa vittoria, gli ospiti salgono a 6 punti insieme a Cantalice e Casali Poggio Nativo.Non si è disputata la sfida tra Velinia e Passo Corese: il match è stato rinviato al 1°novembre.In questa seconda giornata, ha riposato Eretum Monterotondo.Cantalice, Casali Poggio Nativo, Real Monterotondo 6; Passo Corese (una partita in meno), Eretum Monterotondo, Sporting Rieti, Sport Selci 3; Poggio Moiano 1 (una partita in meno), Pro Calcio Studentesca 1; Velinia (due partite in meno), La Sabina, Maglianese, Brictense 0.Di nuovo sconfitto, ma, come nella prima giornata, autore di una buona partita è il Rieti: in casa del Sabazia finisce 3-1. Per il Rieti, l’unico gol è siglato da Caiazza. Stefano Valentini, tecnico Rieti: «Nonostante la sconfitta, una prova molto positiva da parte dei miei ragazzi. Nel corso del match, ci sono stati degli spunti di gioco che ho molto apprezzato. Dobbiamo, tuttavia, migliorare nella fase offensiva e aggiustare alcuni aspetti nella fase difensiva. Sono comunque complessivamente soddisfatto della gara della squadra, con cui sono già a lavoro per la prossima sfida».Perdono, in questa seconda giornata, Sporting Rieti e Cantalice. La prima, a cui non basta la doppietta di Maroccia, cade 2-3 contro l’Achillea. La seconda va, invece, k.o 2-4 contro gli ospiti del Cesano. Per il Cantalice, non bastano le reti di Rosati e Maioli. Al termine di questo turno, Sporting a 3 punti, Cantalice ancora a 0.