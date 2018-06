di Lorenzo Quirini

RIETI - Con il periodo estivo, nelle nostre piazze aumentano concerti, feste e sagre. Tutte manifestazioni che attraggono una buona cornice di pubblico e che quindi hanno bisogno di precise norme per garantire la sicurezza. È proprio su questo che si focalizza l’incontro, organizzato dalla sezione giovani di Rieti di Anci Lazio, che venerdì (15 giugno) si terrà nella Sala Consiliare della Provincia, dalle 9 alle 13. Un’occasione molto interessante per ascoltare il parere degli esperti del settore che interverranno nel corso della mattinata.



Quello della sicurezza nell’ambito degli eventi pubblici è diventato un tema particolarmente caldo, soprattutto in seguito all’incidente dello scorso anno in piazza S. Carlo a Torino, dove durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League un allarme, rivelatosi poi falso, ha scaturito il panico tra la folla e di conseguenza un morto e centinaia di feriti. Un avvenimento drammatico, da cui è nata la “Circolare Gabrielli”, che sarà il fulcro del convegno date le rigide norme imposte per organizzare eventi. Ne parleranno voci autorevoli della nostra città, come il questore, il vice prefetto vicario, il comandante dei vigili del fuoco e il comandante della polizia locale, tra gli altri.



«Chiaramente l’obiettivo della sicurezza nelle pubbliche manifestazioni è un interesse prioritario, ma un eccessivo aumento dei costi organizzativi rischia di portare alla scomparsa di un notevole numero di eventi», dichiara l’ingegnere Emanuele Coronetta, coordinatore del direttivo di Rieti per la sezione giovani di Anci Lazio, che invita coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di iniziative a partecipare all’incontro.

