Assemblea sindaci del Lazio, Sinibaldi: «Il Pnrr anche per adeguare le normative regionali in materia ambientale»

RIETI - Il vicesindaco di Rieti e vicepresidente vicario di Anci Lazio, Daniele Sinibaldi, ha partecipato questa mattina all’Assemblea regionale di Anci Lazio che si è tenuta presso la sala conferenze della Provincia di Frosinone alla presenza, tra gli altri, del Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e degli assessori regionali Roberta Lombardi e Valentina Corrado. Un appuntamento importante in previsione dell’Assemblea nazionale Anci in programma a Parma dal 9 all’11 novembre.



Al vicepresidente di Anci Lazio, Sinibaldi, sono state affidate le conclusioni dei lavori odierni. «Nella nuova stagione che dovrà confrontarsi con la grande sfida del Pnrr e della nuova programmazione europea il ruolo dei sindaci sarà fondamentale – ha dichiarato il vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – È necessario a questo proposito sfruttare l’occasione della programmazione anche per rivedere ed adeguare al più presto l’impalcatura normativa regionale, soprattutto in materia ambientale e di gestione del territorio per riuscire a concretizzare in tempi utili fondi e progetti in campo».