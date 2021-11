Assemblea nazionale Anci a Parma: il Comune di Rieti invitato come modello per i concorsi nell’era digitale

RIETI - Da oggi, martedì 9 novembre, a giovedì 11 novembre a Parma si terrà la XXXVIII Assemblea annuale intitolata quest’anno “Rinasce l’Italia, i Comuni al centro della nuova stagione” alla quale quest’anno parteciperà in maniera significativa anche il Comune di Rieti.

Il Vicesindaco di Rieti, anche in qualità di Vicepresidente vicario di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi parteciperà alla delegazione che prenderà parte all’apertura dell’Assemblea e ai lavori di tutte le giornate dell’evento. Inoltre, il Comune di Rieti avrà un’importante vetrina essendo stato invitato a partecipare ad uno degli incontri in quanto modello per le procedure concorsuali digitali.

In particolare il Comune di Rieti sarà protagonista, in quanto modello di best pratice in tema di concorsi nell’era digitale, di un incontro, in programma l’11 novembre alle 11.30 nella Sala Falstaff della Fiera di Parma, incentrato su “La nuova sfida della P.A. digitale: le procedure dei concorsi e dei contratti pubblici alla luce dei decreti Brunetta”. A rappresentare il Comune di Rieti sarà il Segretario Generale, Laura Mancini, che parteciperà al convegno insieme al Segretario Generale del Comune di Rieti parteciperanno Franco Minucci Amministratore unico di Anci Digitale SpA, Stefania Dota Vicesegretario generale di ANCI, Emanuela Mariotti della Direzione Tecnologica e Sicurezza, ufficio trasformazione digitale di AgID Agenzia per l’Italia Digitale, Stefano Fuligni dell’Ufficio Progettazione e sviluppo servizi telematici di ANAC e Angelo Paolo Nardozza esperto e-Procurement di Anci Digitale SpA.

«Quest’anno il Comune di Rieti parteciperà in maniera significativa all’evento nazionale di ANCI – commentano Il Vicesindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore al personale Oreste De Santis – Siamo particolarmente soddisfatti di essere indicati da ANCI come modello da seguire per aver realizzato, in piena pandemia e attraverso gli strumenti digitali, le procedure concorsuali. I passi avanti che si stanno compiendo, nonostante una situazione di partenza che avevamo ereditato assolutamente deficitaria anche in termini di organizzazione della macchina amministrativa e di gestione del personale, ci danno ulteriore spinta a migliorare l’efficienza e l’efficacia della struttura del Comune di Rieti, al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell’Ente e della popolazione. E l’attestazione di apprezzamento arrivato dall’ANCI è la prova che il percorso intrapreso è quello giusto».