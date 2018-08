di Daniela Melone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - «Con quasi due mesi di anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti abbiamo riaperto l’ufficio anagrafe nella sua storica sede, sotto i portici del Comune. Una promessa mantenuta grazie al lavoro dei dipendenti del Comune». E’ soddisfatto l’assessore al personale del Comune di Rieti, Oreste De Santis, mentre saluta molti dei presenti, «giunti – dice – non solo per i documenti e le carte d’identità, ma anche per ammirare i locali rinnovati e senza barriere architettoniche,...