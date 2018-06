RIETI - L'opposizione in consiglio comunale di rieti va all'attacco sul servizio di stato civile: l'addetta storica, Immacolata Sciullo, è andata in pensione. "Una Rieti in degrado, invasa d'erba, di buche e con sempre meno servizi per i cittadini - spiega una nota dell'opposizione. - Finita l'era di una storica dipendente alla quale va il sentito ringraziamento di tuti noi per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni, il Comune non ha provveduto alla sua sostituzione chiudendo l'ufficio dello stato civile al piano terra del municipio. Situazione drammatica che andrà a ripercuotersi negativamente sull'utenza. Una dinamica resa ancor più assurda dalla mancata assunzione dei vincitori del concorso che avrebbero di certo potuto evitare tutto ciò. È assurdo che il pensionamento di un dipendente sia la causa dell'interruzione di un servizio indispensabile".

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:49



