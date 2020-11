Rieti entra nell’Anpr: il 2 dicembre sospensione dei servizi anagrafici per aggiornamento del sistema

RIETI - L'assessore all'Innovazione tecnologica del Comune di Rieti, Emiliana Guadagnoli, comunica che mercoledì 2 dicembre è prevista la sospensione dei servizi anagrafici al cittadino, sia in presenza che online, per permettere di convogliare la banca dati anagrafica del Comune di Rieti nella nuova Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr).

«Un piccolo disagio necessario per compiere un grande passo avanti in termini di servizi digitali che avranno a disposizione, d’ora in poi, anche i cittadini reatini» spiega l'assessore Guadagnoli.

Ultimo aggiornamento: 17:05

