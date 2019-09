PRIMA CATEGORIA

RIETI - Inizia il conto alla rovescia per l’inizio dei campionati di Prima e Seconda categoria (inizio il weekend del 6 settembre). Le squadre reatine hanno già iniziato la preparazione precampionato, organizzando anche alcune amichevoli, o meglio allenamenti congiunti, per testare le condizioni dei giocatori e favorire ancor di più l’ambientamento dei nuovi arrivati. Andiamo ad analizzare le amichevoli giocate in questi giorni delle formazioni delle due categorie.In Prima categoria, l’Alba Sant’Elia ha organizzato un’amichevole che anticipa il campionato: la formazione granata, infatti, ha sfidato sul terreno di gioco d’altura del Terminillo il club amaranto di Borgo Quinzio, in una sfida che profuma già di Prima categoria; risultato finale 4-2 per l’Alba, ma soddisfazione tra le file del “Borgo” come ci conferma il Vice-Presidente Augusto Conticelli: «Match piacevole. Ovviamente dobbiamo ancora entrare in condizione; sono sicuro, però, che lo staff sta lavorando bene e che ci faremo trovare pronti per la prima giornata!». Test in vista della coppa Lazio, invece, per l’Atletico Canneto che ha sfidato il Selci (finale 3-1 per i biancoblu) e soddisfazione anche per il direttore sportivo Marcello Caprioli: «E’ astato un buon test, soprattutto in vista del primo turno di coppa. E’ ancora presto per fare bilanci sulle condizioni, anche perché il carico di lavoro è sempre più intenso. Non vogliamo, però, farci trovare impreparati!».La matricola Castelnuovo di Farfa, invece, ha partecipato sabato 14 settembre al memorial Giacomo Porziani assieme a Casperia e Brictense, triangolare vinto proprio dai biancorossi castelnuovesi. «Queste amichevoli-ci ha detto il ds Giuliano Caprioli- servono a prendere condizione fisica e mentale per partire col piede giusto e cementare il gruppo. Continuiamo così!». Infine, la retrocessa Spes Poggio Fidoni cerca di ripartire. I gialloverdi hanno affrontato, sabato 14 in amichevole, la Berretti del Rieti (finale 4-2 per gli amarantocelesti). “Testa bassa e pedalare” per i giocatori della Spes, così come ci conferma il ds Massimo Lattanzi: «Avevamo molti assenti in questa amichevole. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e a fari spenti, sperando di poter disputare una grande stagione!».In Seconda categoria, solo un’amichevole per ora per l’Atletico Cantalice, che ha affrontato in amichevole la juniores regionale del Cantalice. «Un test importante- ha sottolineato il dirigente Pietropaolo Di Battista- per poter osservare le condizioni fisiche dei giocatori, soprattutto per vedere all’opera i nuovi innesti. Sicuramente organizzeremo altre amichevoli».Organizzazione intensa per Casperia; per il club sabino, già due amichevoli giocate, la prima contro l’Atletico Sabina e la seconda contro Castelnuovo di Farfa e, inoltre, la partecipazione per gli aspidi al memorial Porziani contro Castelnuovo e Brictense. Soddisfatto e motivato il direttore sportivo Massimo Petrocchi: «Abbiamo giocato due belle amichevoli, nelle quali abbiamo mostrato buon ritmo e preparazione. Abbiamo fatto, però, un piccolo passo indietro nel triangolare. La partecipazione alla coppa Lazio ci ha condizionato il tempo e la gestione degli allenamenti. Siamo, però, carichi e convinti di poter fare bene!».Una sola amichevole, invece, per la neonata Centro Italia Micioccoli: il club reatino ha sfidato sabato 14 la juniores del Cantalice allenata da Tonino Pezzotti. Un buon test per il Centro Italia, così come ci conferma il presidente Franco Tempesta: «Sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Ringrazio mister Attorre per come sta organizzando la preparazione precampionato. Nei prossimi giorni, sicuramente, organizzeremo altri incontri amichevoli. Proseguiamo per questa strada, tenendo gli occhi sempre puntati sui nostri obbiettivi!». Due amichevoli, invece, per Cittareale: il club reatino ha pareggiato 0-0 contro il Fogaccia ed è stato superato di misura (0-1) contro Castello, entrambe formazioni romane.Due amichevoli giocate anche per Piazza Tevere. I biancoverdi del nuovo mister Lorenzo Bruni (ex allenatore dell’Atletico Cantalice in Terza categoria) hanno affrontato gli Allievi Regionali del Cantalice prima e il Real Vazia poi; «Due partite interessanti-ha detto l’Amministratore del club, Giulio Di Giannantonio. Siamo contenti delle prestazioni, che danno entusiasmo a tutto l’ambiente e, soprattutto, fanno crescere l’ottimismo!».Situazione ancora da delineare per S.Susanna. Il club ha giocato fino ad ora una sola amichevole (contro Valle del Peschiera). «La nostra squadra è stata rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, grazie all’arrivo di numerosi innesti- ha detto il Segretario Emanuele Mencarelli. Ci serve ancora del tempo per capire bene il reale valore dei nostri giocatori. Tutto procede per il verso giusto e non vediamo l’ora di cominciare! Ovviamente approfitto per esprimere un pensiero ad Alfredo Battella: tutti noi avremmo voluto affrontarlo in campo. Lo ricorderemo tutti con grande affetto ogni qualvolta scenderemo in campo!». Intanto, in quel di Selci, ci si prepara all’avventura in coppa Lazio. A parlare è il ds Tiziano Fioravanti: «Abbiamo giocato l’amichevole contro l’Atletico Canneto. Test importante e buono per l’impegno e l’orgoglio dei ragazzi. Eravamo 13, a causa di impegni degli altri ragazzi. Dal vantaggio, a causa del caldo e 2 infortuni, siamo calati e crollati sotto i colpi di un ottimo avversario. La grinta e la voglia dei nostri mi ha impressionato. Sono e siamo contenti e fiduciosi!».La matricola Torri in Sabina è carica per l’avventura. «Massima umiltà e voglia di lavorare. Abbiamo visto cose interessanti; alla fin fine il risultato delle amichevoli serve a poco, perché in queste gare si osservano le condizioni fisiche e si provano schemi. Siamo molto fiduciosi!» ci dice il presidente del club Fabrizio Del Bianco, dopo i due impegni amichevoli prima contro Castelnuovo di Farfa e poi contro Poggio Mirteto. Insomma, il calendario degli impegni delle squadre di Prima e Seconda categoria si fa sempre più fitto di appuntamenti, in attesa dell’imminente inizio della coppa Lazio e della prima giornata dei due campionati.