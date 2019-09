© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’inizio del campionato di Prima categoria è alle porte e le squadre reatine non vogliono farsi trovare impreparate. Tutte le formazioni della nostra provincia hanno già ampiamente cominciato la preparazione, anche in vista dell’inizio della coppa Lazio (andata il 22 settembre, ritorno la settimana successiva) che vedrà scendere in campo Atletico Canneto, Castelnuovo di Farfa, Ginestra e Poggio Mirteto.In questi giorni di allenamenti, importanti saranno le amichevoli organizzate dai team reatini. In questo weekend, per l’appunto, si sono svolte alcune gare che hanno visto scendere in campo i club di Prima: nella giornata di sabato, Ginestra ha sfidato Poggio S.Lorenzo (gara terminata 0-0), mentre la matricola Castelnuovo di Farfa ha vinto per 4-1 sul campo della neopromossa in Seconda categoria Torri in Sabina; la Spes Poggio Fidoni ha giocato “in casa”, incrociandosi con la sua squadra juniores (match terminato 7-1 per la prima squadra), mentre l’Atletico Canneto ha sfidato e battuto per 4-3 la Brictense (formazione di Seconda categoria). Nella giornata di domenica, invece, è stato Poggio Mirteto a scendere in campo: i biancorossi hanno vinto di misura (2-1) sulla Civitellese (club di Seconda).In questo fine settimana sono rimaste ferme le altre formazioni reatine di Prima, che però hanno già programmato, durante questa settimana, alcuni incontri. La neonata Valle del Peschiera giocherà questa sera, al campo di Grotti, contro S.Susanna, mentre Borgo Quinzio entrerà in scena domani, martedì 10, contro Prima Porta (neopromossa in Prima categoria, girone B) e domenica 15, a Terminillo, dove i granata affronteranno in amichevole l’Alba Sant’Elia, in questo weekend rimasta a riposo. Infine, sempre nella giornata di domenica, si giocherà l’amichevole tra Atletico Sabina e Fiano Romano. L’inizio dei tornei è ormai alle porte: vista l’intensità e la voglia di far bene delle formazioni della nostra provincia, sarà una stagione sicuramente divertente ed emozionante.