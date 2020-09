Un buon Rieti nell'ultimo test prima del debutto in campionato: a Monterosi è 0-0

RIETI - Finisce 0-0 l'amichevole del "Martoni" tra il Monterosi e il Rieti, ultimo test per-campionato prima dell'esordio di domenica prossima allo "Scopigno" contro la Vastese (ore 15 porte chiuse). Nel primo tempo più Rieti che Monterosi e almeno tre chiare occasioni da gol mancate, mentre sul versante viterbese impressionante le giocate di Sowe. Nella ripresa i soliti cambi a raffica e la qualità del gioco che ne risente.

Per Campolo buone impressioni e la consapevolezza che con un Fioretti in più li davanti (il giocatore ha seguito la gara a bordocampo) probabilmente la stagione potrebbe regalare qualche emozione in più rispetto ai test estivi.

Da segnalare, sugli spalti, la presenza di una decina di tifosi reatini che non sono voluti mancare al primo appuntamento "a porte aperte".

