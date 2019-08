© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra gli stranieri presenti nei roster delle compagini che prenderanno parte al prossimo campionato di serie A2 la scelta di molte società è ricaduta su giocatori già affermati nelle precedenti esperienze in Italia. Hanno seguito questa strada Napoli e Trapani, con gli acquisti di Roderick e Corbett: il primo è pronto a replicare le gesta di Agropoli e Bergamo, dove grazie al suo enorme talento ha regalato ai propri tifosi stagioni esaltanti.Stessa sorte per La' Marshall Corbett, classica "combo guard" americana, in Italia dal 2015, ha vestito le casacche di Treviso, Jesi, Mantova e Montegranaro nel girone Est, dimostrando di essere uno dei migliori giocatori della categoria, si affaccia per la prima volta nel girone Ovest.C'è attesa anche a Scafati per vedere il ritorno di JJ Frazier, in coppia con l'altro nome forte del mercato della Givova, Raphiael Putney ala grande di 206 cm da anni protagonista in Europa, in Italia a Caserta in A1. Va sul sicuro Casale con l'acquisto di Sims, pronto a confermare le sue doti da marcatore fatte registrare a Rieti, Roma e Biella.Cifre importanti anche per la nuova guardia americana Kenny Gaines Jr. scelto da Tortona, in coppia con lettone Grazulis già sugli scudi in patria. C'è curiosità e attesa sulla scelta dell'Orlandina, alle prese con il difficile compito di rimpiazzare Trinche e Parks.