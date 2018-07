RIETI - Dal prossimo 14 luglio attivo presso l’Ambufest di viale Matteucci l’Ambulatorio di Continuità Assistenziale Pediatrica il sabato, la domenica e nei giorni prefestivi e festivi



A partire da questo fine settimana, i cittadini della provincia di Rieti potranno recarsi negli Ambulatori del Distretto 1, presso la Sede dell’Ambufest, in viale Matteucci 9, per ricevere assistenza pediatrica durante i weekend e nei giorni prefestivi e festivi. L’accordo, siglato nei giorni scorsi e nato dalla collaborazione tra la Regione Lazio e i Pediatri di Libera Scelta, è stato immediatamente recepito dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti, nella consapevolezza di poter offrire un Servizio di qualità, vicino alle esigenze e alle richieste dei cittadini e delle loro famiglie. L’Ambulatorio, aperto dalle ore 10 alle ore 19 nelle giornate di sabato, domenica, prefestivi e festivi, consentirà di garantire la continuità alle cure pediatriche, di dare risposte ai bisogni dei cittadini, di migliorare la fruibilità delle risorse sanitarie esistenti, con particolare riguardo ai servizi territoriali di cure pediatriche attraverso un facile e rapido accesso a tutti gli utenti e di contenere il ricorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale de’ Lellis, che in alcuni casi condiziona e limita l’attività di emergenza-urgenza. I cittadini potranno recarsi direttamente presso l’Ambulatorio di viale Matteucci o contattare, preventivamente, la Centrale di Ascolto della Guardia Medica – Continuità Assistenziale al numero 800199910.



“Si tratta di un altro importante passo verso il potenziamento della rete sociosanitaria provinciale – sottolineano il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo e il Direttore Sanitario Vincenzo Rea - in grado di garantire una assistenza territoriale adeguata, anche il sabato, la domenica e durante i giorni festivi; vicina ai bisogni di salute dei cittadini. Sostanzialmente, un Servizio in grado di coniugare sicurezza e qualità delle cure, anche in giornate in cui gli Ambulatori pediatrici sono chiusi”.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA