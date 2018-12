I SERVIZI

RIETI - Ambulatori di cure primarie per adulti e bambini aperti anche a Capodanno. E' l'iniziativa «Ambufest», che prevede, a Rieti e Poggio Mirteto, l'apertura anche nel periodo natalizio, il sabato, la domenica e nei festivi dalle 10 alle 19, nei prefestivi dalle 14 alle 19. La direzione aziendale della Asl di Rieti garantirà l'apertura degli «Ambufest», ambulatori di cure primarie operativi presso la sede del Distretto 1, in viale Matteucci 9 a Rieti e la sede del Distretto Salario Mirtense, in via Finocchieto, a Poggio Mirteto, anche a Capodanno. Gli ambulatori, gestiti da medici di medicina generale, con la presenza dell'infermiere e a Rieti anche di pediatri di libera scelta, saranno operativi negli orari indicati.Le prestazioni erogate riguardano visite di medicina generale, medicazioni, prescrizioni di farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici, prescrizioni di prestazioni e terapie non differibili e rilascio certificati. Presso la sede di Rieti, in viale Matteucci è attivo anche l'ambulatorio di continuità assistenziale pediatrica, servizio in grado di coniugare sicurezza e qualità delle cure, anche in giornate in cui gli ambulatori pediatrici sono chiusi.