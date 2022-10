L’assessore Sanesi all’evento di McDonald’s Rieti dedicato all’ambiente: «Vicini a questo tipo di iniziative»

RIETI - L’assessore alla Sostenibilità ambientale, Giuliano Sanesi, e il presidente di Asm Rieti, Vincenzo Regnini, hanno partecipato oggi all’iniziativa “Tutti a raccolta” organizzata da McDonald’s Rieti, in collaborazione con Utilitalia e Fise Assoambiente.

«Ringrazio McDonald’s Rieti e il suo direttore per l’importante iniziativa di sensibilizzazione, che ha coinvolto un gran numero di famiglie, bambini e ragazzi, finalizzata a pulire una zona della Città e soprattutto a sensibilizzare sull’importanza della cura e del decoro dell’ambiente – dichiara l’assessore Giuliano Sanesi – E’ un impegno che tutta la comunità deve assumere quotidianamente e l’iniziativa odierna è particolarmente lodevole perché punta innanzitutto ai giovani che sono la speranza per il futuro. Noi, come Amministrazione comunale, saremo vicini a chiunque voglia contribuire, attraverso azioni concrete e iniziative di sensibilizzazione, al rispetto dell’ambiente e alla cura del territorio».