RIETI - Tir diretto ad Amazon si incastra nelle campagne di Passo Corese. A metterci lo zampino per l'ennesima volta è stato il navigatore non aggiornato.

Viale Europa è una strada senza sbocco, chiusa da una sbarra evidentemente non segnalata sulle mappe. La carreggiata stretta non permette manovre all'autoarticolato costretto a ripercorrere tutta la via in retromarcia per due chilometri, con tutti i disagi conseguenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA