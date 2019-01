RIETI - Sacchi di immondizia, materassi, legnami, pezzi di carrozzeria abbandonati sui marciapiedi del maxi parcheggio Amazon. L’area di sosta viene utilizzata dai tir diretti nel centro di distribuzione, che parcheggiano in attesa di scaricare all’interno del magazzino.



Attese che possono durare anche diversi giorni. Inevitabile, dunque, la produzione di immondizia che, però, dovrebbe essere rimossa a cadenza regolare. Invece le fotografie scattate ieri regalano uno spettacolo indecente. Una discarica a cielo aperto all’interno del polo della logistica, a pochi passi, da uno dei centri più famosi d’Italia e non solo. La pulizia dell’area non spetta al Comune di Fara Sabina, ma neanche al consorzio industriale. Dall’ente pubblico economico fanno infatti sapere “che l’area non ci è stata mai consegnata. Certo qualche volta, quando ci sono stati segnalati i disservizi, abbiamo ripulito la zona, ma non spetta a noi”. La competenza è, infatti, della Parco industriale, braccio operativo del consorzio.