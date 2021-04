Primo maggio, il segretario generale della Uil Bombardieri davanti il magazzino Amazon di Passo Corese

RIETI - Cgil, Cisl, Uil hanno scelto di celebrare il Primo Maggio organizzando, unitariamente, tre distinti eventi sindacali che si svolgeranno presso alcuni luoghi simbolici del mondo del lavoro del nostro Paese.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà all'acciaieria Ast di Terni; il segretario generale della Cisl,

Luigi Sbarra, sarà all'Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa in provincia di Roma; il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà davanti alla sede Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti. Lo annunciano in una nota.

