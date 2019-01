© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Due tour guidati al giorno in Amazon dal prossimo primo febbraio."Sulla base del successo riscontrato in termini di presenze ai tour guidati nei propri centri di distribuzione di Passo Corese e Castel San Giovanni (Piacenza) che hanno accolto oltre 10.000 visitatori dal 2015, Amazon ha deciso di ampliare il programma di visite guidate nei suoi siti per il 2019 - indica una nota di Amazon. - A partire dal 1° febbraio, l'azienda effettuerà due tour al giorno, dal lunedì al venerdì, permettendo così a un maggior numero di visitatori di scoprire cosa accade dopo il 'click' su Amazon.it. La formula dei tour è stata totalmente rinnovata in modo da far sentire i visitatori più coinvolti in tutti gli aspetti della vita all'interno del magazzino, dallo stoccaggio dei prodotti fino alla spedizione. Oltre 1.000 studenti delle scuole medie di Passo Corese, Castel San Giovanni e delle aree limitrofe, hanno avuto per primi l'opportunità di partecipare ai tour nella loro nuova formula e vedere cosa accade all'interno dei centri di distribuzione Amazon, scoprendo come, grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, gli ordini vengono preparati e inviati ai clienti. Inoltre, tutte le classi coinvolte nelle visite svolte durante le ultime due settimane hanno ricevuto in donazione dall'azienda materiali tecnologici da utilizzare per i laboratori e la didattica in aula. Lo stabilimento di Passo Corese, inaugurato nel settembre 2017, copre una superficie di oltre 65.000 m2. Ad oggi, conta oltre 1.000 dipendenti impiegati a tempo indeterminato ed è il primo in Italia ad essere dotato dellatecnologia Amazon Robotics. In occasione del Black Friday 2018, il prodotto più spedito da questo centro di distribuzione è stata la Fire TV Stick Basic Edition, seguita dai due videogiochi per Playstation 4 'Detroit: Become Human' e 'Fifa 19".