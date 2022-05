Sabato 21 Maggio 2022, 00:10

RIETI - Amazon apre le porte agli apprendisti. Dei 70 che recluterà a livello nazionale, 9 saranno impiegati nel centro di distribuzione di Passo Corese. «Siamo orgogliosi, grazie a questo percorso di apprendistato, di poter fornire opportunità di crescita e formazione a giovani che desiderano mettersi in gioco – commenta Ludovico Rizzuto, program manager Amazon e referente dei programmi di apprendistato in Italia. - All’interno dei nostri siti, ogni giorno i nostri team offrono un servizio di altissimo livello, essenziale per il corretto funzionamento del sito. Il loro lavoro è fondamentale nel consentirci di mantenere le promesse di consegne che facciamo ai nostri clienti».

Le fasi. La fase di reclutamento, nel centro coresino, in cui sono disponibili 9 posizioni, è in corso e gli interessati possono candidarsi tramite il sito internet “Apprendistato Tecnico di ingegneria e manutenzione - Rme Tech” e “Apprendistato Rme Automation Engineer”. Per accedere al programma, i candidati dovranno avere tra i 18 e i 30 anni e aver ottenuto il diploma di maturità o la laurea, a seconda del ruolo richiesto. Per Rme Technician serve il diploma di maturità da un liceo o da un istituto tecnico o professionale, preferibilmente con specializzazione in Manutenzione, Meccanica, Elettronica. Per l’It Support Technician è necessario il diploma di maturità da un liceo o da un istituto tecnico o professionale con specializzazione informatica. Per la posizione Rme Automation Engineer occorre la laurea triennale in Ingegneria dell’Automazione o simili per il Safety Specialist i candidati devono avere la laurea in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Per accedere ai percorsi di apprendistato della durata di due anni con lezioni teoriche e pratiche presso formatori esterni, l’azienda chiede anche la conoscenza di italiano e inglese, ottime capacità di comunicazione, passione per il proprio settore, familiarità con il sistema operativo Ms Office.