RIETI - Il centro di distribuzione di Passo Corese, aperto nel 2017, si è affermato in soli due anni come un’eccellenza dell’intera rete europea di Amazon in termini di sicurezza.Oggi per festeggiare insieme ai dipendenti questo importante traguardo, un’intera area del magazzino si è trasformata in un paradiso tropicale in stile hawaiano con palme, ombrelloni, luci colorate, gadget, photobooth, ballerini e un sosia di Elvis pronto a cimentarsi nelle hit più celebri del re del Rock ‘n Roll. “Garantire la sicurezza dei nostri dipendenti guida tutto ciò che facciamo e ogni decisione che prendiamo, affinché possano lavorare in un ambiente sicuro.Questo si traduce nell’aggiornamento costante delle nostre politiche di sicurezza e dei programmi di formazione per prevenire gli infortuni” ha dichiarato Giovanni della Corte, responsabile sicurezza dei centri di distribuzione Amazon in Italia. «La sicurezza è al primo posto in Amazon, come testimoniato dagli importanti investimenti effettuati: nel corso del 2018 l’azienda ha investito 2,8 milioni di euro in sicurezza ed erogato oltre 81.000 ore di formazione in Italia, di cui 42.000 nelcentro di distribuzione di Passo Corese».Nell’ultimo anno nel sitoreatinosono stati investiti 675.000 euro perprogetti di vario tipo comead esempio l’installazione di sistemi e pulsanti di emergenza per consentire il blocco istantaneo di macchine e nastri trasportatori, il potenziamento del sistema di valvole antincendioe l’implementazione di barriere per dividere l’area in cui operano i carrelli da quella destinata ai dipendenti.Il riconoscimento ottenuto dal centro di distribuzione di Passo Corese è frutto del lavoro di tutti i suoi dipendenti a vari livellie di un’attenzione costante da parte dell’azienda come testimoniato dai 14.000 audit interni condotti su questo tema. Anche gli operatori di magazzino hanno svolto un ruolo centrale nel raggiungimento di questo obiettivo attraverso i suggerimenti di miglioramento delle pratiche di sicurezza che possono presentare.Alcune delle pratiche eccellenti per cui il centro di Passo Corese si è distinto sono: il presidio infermieristico operativo 24 ore su 24, la bacheca per i suggerimenti in materia di sicurezza e i controlli a cui si sottopongono tutti i dipendenti due settimane dopo il loro ingresso in stabilimento per ricevere i loro feedback e la revisione periodica di tutti i dispositivi di protezione individuali.Oltre allo speciale corner a tema hawaiano, come ulteriore segno dell’impegno di Amazon nei confronti della sicurezza, oggi il centro di distribuzione ha ospitato i rappresentanti di Anmil (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per una speciale visita condotta direttamente membri del team Safety. Nel corso della visita i rappresentanti Anmil hanno inoltre avuto l’opportunità di interagire con i dipendenti che hanno presentato isuggerimenti a tema sicurezza più significativi per l’azienda.Anmil è l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro che dal 1943 tutela e rappresenta le vittime di infortuni sul lavoro, le vedove e degli orfani dei caduti. L’associazione si occupa di promuovere numerose iniziative volte a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo e offre vari servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed assistenziale. Inoltre è impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni e alle politiche per la sicurezza.«La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema a cui dobbiamo dedicare la massima attenzione e ringrazio Amazon per aver dimostrato, con l’incontro odierno, una sensibilità non comune su questo argomento. I più recenti dati sugli incidenti e le malattie professionali nel nostro Paese descrivono un fenomeno ancora troppo grave che è dovere di tutti noi combattere attraverso il rispetto delle norme e, ancor prima, con l’informazione e la sensibilizzazione nei luoghi di lavoro» ha dichiarato Zoello Forni, Presidente Nazionale Anmil al termine della visitapresso il centro di Passo Corese.«È fondamentale che iniziative come questa partano proprio dalle aziende, luoghi nei quali la prevenzione non deve essere considerata solo un adempimento burocratico, ma nei quali datori di lavoro e lavoratori possano collaborare per un obiettivo comune, accrescendo la propria consapevolezza e responsabilità».Come ulteriore prova di attenzione nei confronti delle tematiche legate alla sicurezza, Amazon ha effettuato una donazione volta a sostenere le attività di sensibilizzazione realizzate da Anmil in tutta Italia.