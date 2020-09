Rieti, tentato furto aggravato: dipendente di Amazon Passo Corese arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel corso della mattinata odierna, al termine dei relativi accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato per il reato di Tentato Furto Aggravato un giovane 22/enne proveniente dalla provincia romana, D.A, queste le sue iniziali, noto alle Forze di Polizia e dipendente della Soc. “Amazon Italia Logistica Srl”, con sede a Passo Corese (RI).Il giovane operaio, alle ore 06,00 circa di oggi, al termine del proprio turno di lavoro, nel mentre si apprestava a uscire dallo stabile, è stato sorpreso dal personale addetto alla vigilanza in possesso di 4 orologi di note marche e numerosi oggetti di alta bigiotteria che aveva tentato di asportare dalla citata società di distribuzione dopo essersi disfatto delle relative custodie.Tutto il materiale, dal valore di 600,00 Euro, interamente recuperato dai Carabinieri è stato restituto agli aventi diritto.Nel contesto di successivi analoghi servizi coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto, i militari dell’Arma di Fara in Sabina, dopo un breve inseguimento ad un autovettura, che alla vista degli stessi, cercava di allontanarsi repentinamente, hanno bloccato ed identificato - anche grazie al supporto fornito dai colleghi delle Stazioni di Poggio Mirteto e Scandriglia intanto immediatamente intervenuti - due uomini residenti in Bassa Sabina.Uno delle due persone fermate, T.W, queste le sue iniziali, 42/enne, alla vista dei Carabinieri cercava di celare sotto il sedile dallo stesso occupato come passeggero, un involucro il cui movimento maldestro non sfuggito ai Carabinieri permetteva di accertare trattarsi di una busta in cellophane contenente oltre ad un bilancino digitale di precisione anche grammi 7,00 circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”.La successiva perquisizione estesa poco dopo presso l’abitazione del predetto permetteva di rinvenire analoga sostanza stupefacente oltre a semi della stesso stupefacente per grammi 3 circa.Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per le relative analisi di laboratorio che saranno eseguite dai Carabinieri del RIS di Roma ed il possessore del predetto materiale denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.