RIETI - Dal 23 al 29 luglio, in occasione del Fara Music Festival, tra le realtà musicali del jazz più interessanti del panorama internazionale, il Touring Club Italiano organizza una “due giorni” di tour guidati alla scoperta del borgo di Fara in Sabina e del centro di distribuzione Amazon di Passo Corese.



Fara in Sabina (Ri), raccolto sulla sommità del colle Buzio, tra i monti Sabini e la valle del Tevere, è un borgo a meno di 40 minuti da Roma che deve parte della sua notorietà alla storica abbazia benedettina di Farfa, che sorge a pochi chilometri, ma che presenta anche altri monumenti e musei molto interessanti. E ospita eventi di tutto rilievo.



Oggi, sabato 28 luglio, nel pomeriggio (dalle 14.30) e domani, domenica 29 luglio (dalle 10.30), il Touring Club Italiano organizza una visita al nuovo centro di distribuzione Amazon di Passo Corese, dove si avrà l’opportunità di conoscere le nuove frontiere del mondo della logistica e di assistere ad uno spettacolo di video mapping e musica dal vivo del sassofonista Gianni Denitto.



Inoltre, il Touring Club organizza passeggiate guidate tra i vicoli del borgo di Fara in Sabina. A partire dalla Piazza del Duomo con la collegiata di Sant’Antonio e il quattrocentesco Palazzo Brancaleoni, sede del Museo Civico Archeologico, per poi proseguire verso il Museo del Silenzio e il Monastero delle Clarisse Eremite per il concerto del PS3 Pietro Santangelo Trio. Ad accogliere i partecipanti il sindaco Davide Basilicata e Paola Trambusti, Assessore alla Cultura e Turismo, che farà da cicerone alle visite del centro storico, con la suggestiva partecipazione degli attori del Teatro Potlach che ha sede proprio a Fara Sabina. Durante il percorso ci sarà qualche breve spot con poesie di Trilussa e attori sui trampoli.



Sia la visita al centro di distribuzione Amazon che la passeggiata guidata nel borgo di Fara in Sabina sono gratuite.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA