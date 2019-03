© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Amazon: 300 studenti in maschera in visita presso il centro di distribuzione di Passo Corese per Carnevale.Gli alunni della scuola primaria locale hanno preso parte ai tour presso il sito lazialeI festeggiamenti per il Carnevale sono proseguiti con una festa organizzata per i dipendenti e le loro famiglie.Con l’ampliamento del programma di visite guidate nei propri centri di distribuzione lanciato lo scorso mese di gennaio, in occasione dei festeggiamenti di Carnevale, Amazon ha organizzato dei tour speciali rivolti agli studenti della scuola primaria di Passo Corese. Nei giorni scorsi, oltre trecento bambini di terza, quarta e quinta elementare hanno preso parte ai tour guidati organizzati dall’azienda nello stabilimento laziale: tutti i piccoli visitatori, in maschera per l’occasione, hanno potuto vedere con i propri occhi come funziona un centro di distribuzione Amazon. "Le visite degli studenti organizzate nel corso della settimana dei festeggiamenti di Carnevale - spiega una nota - rientrano nell’ambito del programma di tour guidati all’interno dei centri Amazon che l’azienda ha recentemente ampliato e rinnovato, in modo da far sentire i visitatori più coinvolti in tutti gli aspetti della vita all’interno del magazzino. Nel centro di distribuzione di Passo Corese sono previsti due tour al giorno, dal lunedì al venerdì. Chiunque desideri visitare il centro logisticopuò prenotare un tour al seguente link: www.amazon.it/fctours. Lo scorso weekend l’azienda ha inoltre organizzato dei festeggiamenti speciali per i dipendenti dello stabilimento di Passo Coresee le loro famiglie, principalmente rivolti ai più piccoli. Durante la giornata infatti, un truccabimbi è rimasto a disposizione dei partecipanti per realizzare disegni simpatici sui visi dei più piccoli, che hanno potuto inoltre divertirsi sui gonfiabili allestiti per i festeggiamenti. Il pomeriggio di festa organizzato da Amazon ha permesso ai dipendenti e ai loro familiari di trascorrere una piacevole giornata ricca di risate e divertimento".