RIETI - Concluso un fine settimana con migliaia di visitatori tra Rieti, Amatrice e Borbona, in arrivo un'altra iniziativa per il prossimo weekend.



"Bontà in arrivo da tutta Italia, musica, animazione per bambini e una pista per go-kart - si spiega in una nota degli organizzatori. - E’ un menù stuzzicante quello che tiene a battesimo “Summer Food”, format nuovo di zecca che per tre giorni, dal 7 al 9 settembre, terrà viva l’attenzione in quel di Rieti. Precisamente in piazza Vittorio Emanuele II, dalle 18 in poi, grazie alla squadra di “Tiello Streetto” in collaborazione con Comune e Confcommercio Lazio Nord, decine di “food truck” arriveranno da tutto lo Stivale per proporre ghiottonerie di ogni sorta. Sempre e solo di qualità: dall’hamburger di chianina al panino con la tagliata, per non tralasciare i tipici prodotti abruzzesi e marchigiani come gli arrosticini e il fritto misto ascolano. E poi ancora spazio alla “gricia” ed al cibo d’oltreoceano con l’american food. Non mancheranno il cartoccio e il burger di pesce. Birra artigianale a fiumi e il buon vino dal centro Italia.

Ma non solo, perché ci sarà spazio di rilievo anche per la musica. Sul palco uno spettacolo a sera: il 7 agosto ecco il tributo agli 883 con gli 8cento8anta3, progetto musicale di Mario Rinaldi (voce), Stefano Piermarini (chitarra), Alberto Pulcinelli (basso) e Danilo Bonanni (batteria) che, nostalgici dell’infanzia, donano nuova vita ai mitici '90 grazie ai successi della band che a quel tempo ha monopolizzato i jukebox e le radio;

l’8 tocca al sound intriso di soul e dance dei Groove Up di Tonino Lancia (batteria), Maurizio Di Lorenzo (chitarra), Valentina Cavalieri (voce), Emanuele Panitti (basso) e Bruno Ferri (tastiere, pianoforte);

a concludere, il 9 settembre arrivano i Lara’s Fire Flies di Lara Vicari, band che promette un intenso viaggio tra sonorità pop e dance, da Donna Summer, Sade, Earth Wind&Fire fino a Madonna e agli italiani Matia Bazar e Loredana BerteĚ€. Oltre a ciò, nella piazza verranno posizionati una serie di gonfiabili per i bambini e una pista di go-kart elettrici".

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:05



