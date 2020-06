RIETI - Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto ministeriale, ha riconosciuto il piano dei controlli sull’Amatriciana Stg. L’Amatriciana per la prima volta ottiene un riconoscimento importante a livello europeo.

«Si tratta di un sostegno concreto e di una spinta utile per il rilancio delle aziende e del territorio - sottolinea Riccardo Guerci Vice Presidente Fida, Federazione italiana dettaglianti alimentari di Confcommercio – ed ottenuto grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto l’Associazione per la tutela della salsa amatriciana tradizionale capeggiata da suo presidente Gianfranco Castelli , insieme all’Arsial Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio e finalizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, alla Regione Lazio».

«Con questo riconoscimento ogni confezione di sugo all’amatriciana tradizionale dovrà recare l’etichetta con il simbolo dell’Unione Europea e il logo elaborato per l’occasione - prosegue Guerci - A partire dalla pubblicazione del decreto, ristoratori e produttori agroalimentari che intendono immettere sul mercato un’Amatriciana Stg, devono rivolgersi all’organismo di controllo che entro 15 giorni effettuerà una visita ispettiva, finalizzata all’ottenimento di un certificato di conformità e all’iscrizione dell’operatore nella filiera della Stg Amatriciana Tradizionale».

Condizioni indispensabili per l’iscrizione e la permanenza dell’operatore nella filiera dell’Amatriciana Stg, sono: il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione, la conformità alle normative vigenti in materia e la persistenza di tutte quelle condizioni che hanno determinato all’azienda il riconoscimento di produttore certificato di Amatriciana Stg.

Una volta ottenuto il certificato di conformità, i soggetti inseriti nella filiera, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica aziendale, strutturale e societaria, ma anche le quantità di Amatriciana Stg prodotta a cadenza trimestrale.

