di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Amatrice che ritrova, Amatrice che perde. E’ di ieri la notizia del ritorno della sagra degli spaghetti all’amatriciana, confermata dal sindaco Filippo Palombini al Messaggero: appuntamento venerdì 31 agosto, sabato 1° e domenica 2 settembre per quello che si annuncia un evento di richiamo nazionale. Ma per una manifestazione-icona che torna, un’altra di eguale notorietà e richiamo che non si farà: la Amatrice-Configno, corsa storica nel panorama del podismo italiano, che l’anno scorso...