“Zona Franca Sisma Centro Italia”, Cortellesi: «Decisione del governo che accoglie le nostre richieste»

RIETI - «Accogliamo favorevolmente la decisione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di integrare nella manovra alcune proposte emendative che riguardano direttamente la nostra comunità», ha dichiarato il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.



Proposte finalizzate, come si legge esplicitamente nel testo a sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree cratere del sisma dell’Italia centrale. Per quello che attiene ad Amatrice e le sue Frazioni, riguarderanno; la proroga dell’agevolazione “Zona Franca Sisma Centro Italia” e l’esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro relativamente alle istanze, ai contratti ed ai documenti presentati alle pubbliche amministrazioni per gli interventi di ricostruzione.



«Una scelta dall’alto valore politico e sociale - ha continuato il sindaco - che va nella direzione delle sollecitazioni che abbiamo rivolto alla presidenza del Consiglio, attraverso una lettera che precederà un prossimo incontro, nella quale abbiamo affrontato anche la questione della non sostenibilità dei mutui delle famiglie, delle imprese che non possono disporre dei loro beni e degli stessi enti locali gravemente colpiti dal terremoto».